Coudet, el elegido en River: la dirigencia acelera por el Chacho tras la salida de Gallardo

La cúpula y la secretaría técnica del Millonario avanzan en las negociaciones en busca de un nuevo DT.

Hoy 15:03

Tras la salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, la dirigencia del club de Núñez comenzó a trabajar de inmediato en su reemplazo y apunta a Eduardo Coudet como principal candidato.

A menos de 24 horas de que el “Muñeco” hiciera oficial su salida, el nombre del “Chacho” tomó fuerza y ya se iniciaron gestiones para acelerar su llegada durante el fin de semana, con la intención de que asuma lo antes posible.

Actualmente, Coudet dirige al Deportivo Alavés, equipo al que salvó del descenso la pasada temporada y que nuevamente pelea por mantenerse en la categoría. El entrenador fue ofrecido a River por su representante, Christian Bragarnik, lo que dio inicio a los primeros sondeos.

La situación contractual

El vínculo de Coudet con el conjunto vasco se extiende hasta junio de este año y no contempla cláusula de rescisión. Sin embargo, en River confían en que el entrenador pueda destrabar su salida, teniendo en cuenta que la posibilidad de dirigir al Millonario es una oportunidad que, según trascendió, espera desde hace tiempo.

Uno de los puntos a resolver es la intención del técnico de no abandonar al Alavés en medio de la lucha por la permanencia. No obstante, en Núñez creen que la negociación puede avanzar rápidamente.

La idea de la dirigencia es que Coudet pueda asumir luego del partido del lunes ante Independiente Rivadavia en Mendoza, evitando una transición prolongada.

Mientras tanto, Gallardo tendrá su despedida este jueves en el estadio Monumental frente a Banfield. Por su parte, Coudet podría dirigir su último encuentro en España este viernes, cuando el Alavés visite al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, en un duelo clave por la parte baja de LaLiga.

La definición se espera en las próximas horas, en un contexto de urgencia deportiva para River, que busca encauzar su rumbo tras la salida de uno de los entrenadores más importantes de su historia reciente.