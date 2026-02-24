La Cámara de Diputados distinguió a “El Clásico” por sus 25 años de trayectoria

El reconocimiento se concretó este martes en sesión y destaca el aporte del histórico programa de Radio Panorama al periodismo deportivo santiagueño.

Hoy 16:07

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero declaró de interés provincial, social y cultural la trayectoria del programa radial “El Clásico”, que en febrero cumplió 25 años ininterrumpidos de transmisión por Radio Panorama.

La distinción se formalizó este martes, durante la sesión desarrollada en horas de la siesta y presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder.

El proyecto había sido ingresado el año pasado y quedó plasmado en la Declaración N° 247, mediante la cual el Poder Legislativo reconoció el aporte sostenido del ciclo al deporte provincial y su contribución a la consolidación del periodismo radial en Santiago del Estero.

En el Artículo 2°, la Cámara dispuso la entrega de un presente a cada integrante del equipo: Ramón Ávila, Pablo Pereyra, Guillermo Fernández, Lucas Herrera, Lautaro Beltrán, Amarú Pérez, José Taboada Lissi, Gustavo Demczyszyn y Jorge Ávila.

La declaración lleva las firmas del secretario legislativo, Dr. Luis Fernando Herrera, y de la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Amanda Abdala.

Con este reconocimiento, el programa “El Clásico” suma una nueva distinción institucional tras haber alcanzado el cuarto de siglo al aire, consolidándose como uno de los espacios deportivos más tradicionales del dial santiagueño.