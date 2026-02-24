Motochorro de 14 años murió cuando intentó asaltar a un miembro de la Policía Federal

El delincuente estaba junto a otros tres cómplices. Tras el enfrentamiento el resto de la banda delictiva se dio a la fuga.

Hoy 15:42

En medio de un enfrentamiento entre un Policía de la Federal y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, uno de ellos murió tras recibir un disparo. Se trataba de un adolescente de 14 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en el partido bonaerense de Lanús el lunes por la tarde. A través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Te recomendamos: Video: brutal robo de un motochorro a tres niños en plena vereda

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó a uno de los ladrones, identificado como A. J. M., de 14 años, herido de gravedad. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y testimonios. De esta manera, secuestraron el arma de fuego del policía involucrado, al tiempo que incautaron el arma utilizada por los delincuentes.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.