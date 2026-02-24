Natalia Oreiro renueva su apuesta a la moda y lanza un nuevo emprendimiento

La actriz y cantante uruguaya refuerza su perfil como empresaria con un nuevo emprendimiento que combina diseño, estilo y accesibilidad, y busca posicionarse como tendencia en 2026.

Hoy 15:41

Lejos de encasillarse únicamente en la actuación o la música, Natalia Oreiro continúa diversificando su carrera y consolida su faceta empresarial con el lanzamiento de su propia marca de gafas. El proyecto, que verá su impulso durante 2026, apunta a instalarse dentro del competitivo universo de la moda y el consumo aspiracional.

La nueva línea de anteojos surge como una extensión natural del estilo personal de la artista, quien desde hace años se posiciona como referente de imagen en América Latina. El emprendimiento fue desarrollado junto a un socio estratégico del sector óptico, lo que permite combinar diseño de autor con producción y distribución profesional.

Este movimiento se enmarca en una tendencia global cada vez más visible: celebridades que expanden su influencia más allá del entretenimiento mediante el licensing y el desarrollo de marcas propias. En ese contexto, Oreiro busca capitalizar su popularidad y su identidad estética para construir un producto con sello personal.

El desembarco en el mundo del diseño no resulta casual. La industria del espectáculo y el retail vienen entrelazándose con fuerza, generando oportunidades para figuras públicas que desean transformar su imagen en plataformas comerciales. Con esta apuesta, Oreiro intenta consolidarse también como empresaria de moda, reforzando una marca personal que trasciende escenarios y pantallas.