El encuentro será el próximo 27 de Febrero de 18 a 21 hs, y será coordinado por la docente y Profesora de tecnología Sonia Geréz.
Se realizará en la ciudad de La Banda el taller “Inteligencia Artificial en la Vida Diaria”, una propuesta de formación práctica orientada a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general interesado en incorporar herramientas digitales a su vida cotidiana y laboral.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El encuentro será el próximo 27 de Febrero de 18 a 21 hs, y será coordinado por la docente y Profesora de tecnología Sonia Geréz. El mismo tendrá una duración de 3 horas y será 100% práctico, permitiendo a los participantes trabajar directamente desde su celular o computadora.
Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
Durante el taller se abordarán los siguientes contenidos:
Qué es la Inteligencia Artificial y cómo está impactando en la vida diaria.
Uso práctico de herramientas como ChatGPT y otras plataformas de IA.
Creación de textos, planificación de clases y generación de ideas para redes sociales.
Organización de tareas, mejora de la productividad y optimización del tiempo.
Introducción a la generación de imágenes con IA.
Uso responsable y ético de estas tecnologías.
El objetivo es brindar herramientas concretas para que cada participante pueda aplicar la Inteligencia Artificial en su trabajo, emprendimiento o estudio desde el primer día.
El taller se dictará en la Casa del Bicentenario de La Banda.
Se entregará material en PDF con los contenidos trabajados y certificado virtual de participación.
Para informes e inscripciones, comunicarse al 3855823707.
Cupos limitados.