Taller “Inteligencia Artificial en la Vida Diaria”

El encuentro será el próximo 27 de Febrero de 18 a 21 hs, y será coordinado por la docente y Profesora de tecnología Sonia Geréz.

Hoy 15:49
Taller sobre IA

Se realizará en la ciudad de La Banda el taller “Inteligencia Artificial en la Vida Diaria”, una propuesta de formación práctica orientada a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general interesado en incorporar herramientas digitales a su vida cotidiana y laboral.

El encuentro será el próximo 27 de Febrero de 18 a 21 hs, y será coordinado por la docente y Profesora de tecnología Sonia Geréz. El mismo tendrá una duración de 3 horas y será 100% práctico, permitiendo a los participantes trabajar directamente desde su celular o computadora.

Durante el taller se abordarán los siguientes contenidos:

Qué es la Inteligencia Artificial y cómo está impactando en la vida diaria.

Uso práctico de herramientas como ChatGPT y otras plataformas de IA.

Creación de textos, planificación de clases y generación de ideas para redes sociales.

Organización de tareas, mejora de la productividad y optimización del tiempo.

Introducción a la generación de imágenes con IA.

Uso responsable y ético de estas tecnologías.

El objetivo es brindar herramientas concretas para que cada participante pueda aplicar la Inteligencia Artificial en su trabajo, emprendimiento o estudio desde el primer día.

El taller se dictará en la Casa del Bicentenario de La Banda.

Se entregará material en PDF con los contenidos trabajados y certificado virtual de participación.

Para informes e inscripciones, comunicarse al 3855823707.

Cupos limitados.

