Lolo Poggio entró a Gran Hermano y busca despegarse del apellido: quién es la hermana menor de Julieta

La joven de 19 años se sumó a la casa más famosa del país con perfil artístico y una estrategia clara: construir su propia identidad dentro del reality.
La nueva edición de Gran Hermano 2026 ya comenzó a generar repercusiones y una de sus incorporaciones llamó especialmente la atención del público. Lola “Lolo” Poggio, de 19 años, cruzó la puerta del reality de Telefe con un apellido conocido y una meta concreta: demostrar que su camino en el espectáculo no depende de nadie más.
Hermana menor de Julieta Poggio, finalista de una edición anterior del programa, la joven se presentó ante las cámaras con una carta de presentación cargada de ambiciones. “Soy actriz, bailarina, modelo, influencer y cantante”, enumeró, dejando en claro su vínculo con el mundo artístico.
Con humor, también aprovechó para marcar diferencias con su hermana. “La amo muchísimo, pero cocino muy bien y, como habrán visto, mi hermana no sabía ni pelar una papa”, comentó entre risas, en una referencia cómplice al paso de Julieta por el reality.
En cuanto a su carácter, Lolo aseguró ser más reflexiva que su hermana. “Juli se encabrona más, capaz. Yo soy más racional, más de pensar las cosas”, explicó. Aunque se definió como poco conflictiva, admitió con sinceridad que puede ser “un poco histérica”.
Respecto a su juego, anticipó que el análisis será clave en su estrategia. “Sería una jugadora estratégica, no podría evitar que mi cabeza esté maquinando todo el día”, sostuvo. Sin embargo, también dejó en claro que las emociones tendrán un rol central: “Lo que me vibra, lo que siento y cómo me caés también serían parte de mi juego”.
Con carisma, autoconocimiento y un apellido fuerte en la historia reciente del reality, Lolo Poggio inicia su propia aventura televisiva decidida a demostrar que su identidad va mucho más allá de ser “la hermana de”.