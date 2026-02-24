“A los profetas del caos este dato no les va a gustar”: el Gobierno celebró el crecimiento del 4,4% en 2025

El Presidente apuntó contra los “profetas del caos” y sostuvo que sin el “riesgo kuka” la economía habría crecido 7%. El ministro de Economía destacó que once sectores mejoraron en diciembre y afirmó que los indicadores cerraron el año en “máximos históricos”.

El presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que reveló que la actividad económica experimentó un crecimiento acumulado de 4,4% en 2025, luego de repuntar 1,8% mensual en diciembre.

El jefe de Estado apeló a X para hacer mención del dato difundido por el Indec. “A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%”, evaluó el mandatario.

Por su parte, Caputo destacó en la misma red social que “con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la producción de trigo”.

A la vez, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en “máximos históricos en el último mes del año pasado”.

Acto seguido, el funcionario nacional hizo mención a la volatilidad previa a los comicios de medio término, que redundó en un alza del tipo de cambio y la inflación: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

A modo de cierre, el jefe de Economía recordó que los datos del EMAE siempre son provisorios y el 20 de marzo se conocerá el informe de avance de nivel de actividad correspondiente al último trimestre de 2025, que exhibirá la cifra definitiva de 2025.