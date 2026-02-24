El River que viene sin Gallardo: figuras que se irían, refuerzos y el rol de los juveniles

El club de Núñez busca entrenador tras la renuncia del Muñeco y planifica lo que se viene.

Con Marcelo Gallardo fuera del banco, River afronta un mercado de pases 2026 determinante. La dirigencia y el próximo entrenador deberán redefinir la política de armado del plantel, en un contexto donde varias figuras podrían recibir ofertas del exterior y los juveniles esperan señales claras sobre su lugar en el proyecto.

El escenario combina posibles salidas de peso, cuestionamientos del hincha y una nueva estrategia contractual impulsada desde la presidencia. El club entra en una etapa de transición que impacta tanto en referentes como en las promesas de inferiores.

Las figuras que podrían irse

Entre los nombres que aparecen como candidatos a salir están Franco Armani, Paulo Díaz y Facundo Colidio.

Armani, pieza clave en la histórica Copa Libertadores 2018, se acerca a los 40 años y desde hace tiempo es blanco de cuestionamientos. Su continuidad dependerá tanto de ofertas como de la evaluación que haga el nuevo cuerpo técnico.

Díaz, con más de seis años en el club, también es foco de críticas y podría buscar un cambio de aire en el próximo mercado. Colidio, por su parte, no terminó de convencer y no vería con malos ojos una salida a mitad de año si llega una propuesta atractiva.

El rol de los juveniles

Ante el bajo nivel de algunas figuras por las que el club realizó fuertes inversiones, el próximo DT podría apostar por darle rodaje a los juveniles para renovar energías.

El defensor Lautaro Rivero y el mediocampista Santiago Lencina ya sumaron minutos en Primera. El arquero Santiago Beltrán respondió de buena manera cuando le tocó reemplazar a Armani en las primeras fechas.

En ofensiva, buscarán consolidarse Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Joaquín Freitas, tres delanteros con proyección que esperan mayor continuidad en el segundo semestre.

Nueva política de incorporaciones

La llegada de Stéfano Di Carlo a la presidencia marcó un cambio en la política de negociaciones. Según explicó el mandatario, los nuevos contratos tendrán una estructura diferente a la habitual en el fútbol argentino.

El salario fijo no superará el 60% del total, mientras que el resto estará atado a objetivos deportivos. “Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados, no va a haber nada intermedio”, aclaró.

River inicia así una etapa de redefinición profunda. Entre posibles salidas, el impulso a juveniles y contratos por rendimiento, el Millonario buscará reordenarse para sostener su competitividad en el fútbol argentino e internacional.