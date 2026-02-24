Scioli y Brom acompañaron el operativo de traslado de animales rescatados del ex zoológico de Luján

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, acompañaron hoy el inicio del traslado internacional de tres animales rescatados del ex zoológico de Luján, en el marco de la misión de emergencia que lleva adelante la organización global de bienestar animal Four Paws.

Se trata de los osos Gordo y Florencia, y la tigresa Flora, quienes partieron esta mañana en un vuelo de carga hacia santuarios especializados de Europa. Los osos serán recibidos en el Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa será trasladada al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos.

Scioli expresó: “Agradezco especialmente a Amir Khalil y a las embajadas de Austria, Bulgaria y Países Bajos por el compromiso con el bienestar animal y el respaldo a la Argentina en este gran operativo”. Además, remarcó que tuvo la oportunidad de darles una despedida simbólica y subrayó que esta iniciativa cuenta con el compromiso personal de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El funcionario destacó que Argentina es protagonista de un récord mundial, ya que el objetivo es completar el traslado y reubicación en santuarios de 60 grandes felinos.

Por su parte, Brom valoró el trabajo conjunto y el aporte de los profesionales involucrados: “Hemos recibido el aporte económico, pero sobre todo el sacrificio y la vocación de los equipos técnicos para que este operativo llegue a buen puerto”.

El operativo se enmarca en una misión de emergencia iniciada tras una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, cuando un equipo internacional examinó a más de 60 grandes felinos y dos osos que permanecen en el predio, cerrado desde 2020. En esa instancia se determinó que Gordo, Florencia y Flora requerían atención prioritaria e inmediata.

Florencia, de 17 años, vivía en un recinto de hormigón con condiciones inadecuadas. Gordo, de 16 años y 350 kilogramos, presentaba obesidad severa y estaba confinado en una jaula reducida. En el caso de Flora, de 10 años, los veterinarios detectaron uñas severamente encarnadas que le provocaban dolor crónico, por lo que fue sometida a una cirugía de urgencia y a la extracción de un colmillo fracturado.

Durante la misión sanitaria se colocaron microchips, se realizó vacunación y desparasitación, y se implementaron mejoras temporales en los recintos mientras se avanzaba en las soluciones definitivas.

El veterinario Amir Khalil, quien lidera la misión en Argentina, explicó que los animales fueron entrenados para ingresar voluntariamente a las cajas de transporte, lo que permitió concretar el traslado sin anestesia y con bajos niveles de estrés. “No vemos la hora de que redescubran la alegría y el juego en sus nuevos hogares”, señaló.

Desde la organización remarcaron que este operativo representa un paso clave dentro de un proceso más amplio que busca soluciones definitivas para los animales que aún permanecen en el ex zoológico. La iniciativa forma parte del Memorando de Entendimiento entre Four Paws y el Gobierno argentino, orientado a fortalecer los estándares de bienestar animal.

Con este traslado, Argentina consolida una agenda de articulación internacional en materia de protección de fauna silvestre, con foco en soluciones estructurales y sostenibles.

Estuvieron presentes el embajador de Austria, Gerhard Meyer; el embajador de Bulgaria, Stoyan Mihaylov; y el representante de Asuntos Agrícolas de Países Bajos, Lucas Du Pré.

También participaron autoridades de la Subsecretaría de Ambiente, representantes del Municipio de Luján, y equipos técnicos de Four Paws, Argentina Cargas y Aeropuertos Argentina.