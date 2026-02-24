Santiago del Estero se suma al paro: del 5 al 8 de marzo no habrá fútbol oficial

La Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero confirmó su adhesión a la suspensión total de actividades.

Hoy 15:46

La Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, entidad afiliada al Consejo Federal del Fútbol Argentino de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó su adhesión a la suspensión total de actividades oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026. En ese período, no habrá competencia en ninguna de las ligas del territorio provincial.

La medida impacta directamente en las Ligas Santiagueña, Friense, Copeña, Termense, Noroeste, Loretana, Añatuyense, Pellegrinense y Quimilense, que nuclean a más de 150 clubes en todo Santiago del Estero. De esta manera, la provincia se alinea con la determinación adoptada a nivel nacional en respaldo a las autoridades de la AFA.

Fuerte respaldo a Tapia y Toviggino

En el comunicado difundido, la Federación expresó su “marcado apoyo” a las medidas adoptadas y repudió lo que calificó como acciones de intervención política/judicial de ARCA contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, máximas autoridades de la casa madre del fútbol argentino.

Además, cuestionó la “virulenta campaña mediática” que, según señalaron, ataca de manera global a la conducción actual y remarcaron su rechazo al modelo de las SAD en los clubes argentinos.

“Ratificamos nuestro compromiso y total apoyo a nuestras autoridades de AFA, demostrando que el fútbol argentino está más fuerte y unido en el país de los campeones del mundo”, sostiene el documento.

Dirigentes que respaldan la medida

El comunicado lleva la firma de los principales referentes de las ligas del interior provincial:

Manuel Cuevas (Liga Santiagueña).

(Liga Santiagueña). José Cabo Barros (Liga Termense).

(Liga Termense). Jorge Villalba (Liga Loretana).

(Liga Loretana). Lucas Carrizo (Liga Quimilense).

(Liga Quimilense). Walter Robes (Liga Pellegrinense).

(Liga Pellegrinense). Horacio Farías (Liga Añatuyense).

(Liga Añatuyense). Justo Juárez (Liga Copeña).

(Liga Copeña). Alberto Melián (Liga Noroeste).

(Liga Noroeste). José Jalil (Liga Friense).

Así, el fútbol santiagueño se suma de manera institucional al paro nacional y durante cuatro días la pelota no se moverá en ninguna cancha oficial de la provincia.