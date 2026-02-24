Ingresar
Alerta amarillo por tormentas en Santiago del Estero: advierten ráfagas, granizo y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y elevó el nivel de advertencia para gran parte de la provincia. Se esperan tormentas fuertes con acumulados que podrían superar los 30 mm.

Hoy 22:48

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del tiempo y elevó a alerta amarillo por tormentas el nivel de advertencia para amplios sectores de la provincia de Santiago del Estero, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad durante las próximas horas.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El organismo anticipa valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, aunque no descarta que estos registros puedan superarse de manera puntual en algunos sectores.

El alerta abarca a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante posibles anegamientos, caída de ramas o interrupciones momentáneas del servicio eléctrico.

La actualización del alerta se suma al aviso a muy corto plazo emitido previamente, en una jornada marcada por temperaturas elevadas y condiciones propicias para el desarrollo de inestabilidad.

