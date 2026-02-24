La Legislatura destacó el rechazo de senadores y diputados nacionales santiagueños a la reforma laboral y ponderó la recomposición salarial provincial

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de la Provincia respaldó la firme postura de los senadores y diputados nacionales santiagueños en el Congreso Nacional contra la reforma laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores argentinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el debate, los legisladores calificaron como “coherencia federal” el voto negativo de los representantes santiagueños al considerar que “el proyecto prioriza intereses corporativos sobre los derechos del trabajador”.

En contraste, se puso en valor la decisión del gobernador Elías Miguel Suárez de otorgar un incremento del 42,4% en el básico, medida que supera la inflación interanual y consolida un piso salarial de $1.130.000, destacando que es resultado de una administración eficiente iniciada en la gestión de Gerardo Zamora.

Asimismo, la Cámara destacó la implementación del programa “Santiago Crece con Vos”, definido como un puente hacia la empleabilidad. Los diputados subrayaron los 57 trayectos formativos con aval universitario (UNSE y UCSE) y el estímulo económico de $35.000, remarcando que la exigencia de terminalidad educativa fortalece el capital humano de la provincia.

Importantes proyectos aprobados

Durante la sesión se aprobó un proyecto de Decreto que establece que la documentación emitida por la Cámara deberá llevar la leyenda: “Año 2026 – Homenaje al Dr. Ramón Carrillo al conmemorarse 70 años de su fallecimiento”, en concordancia con el Decreto del Poder Ejecutivo.

Además, se declararon de interés los actos por el 248° aniversario del natalicio del General Don José de San Martín (25/02) en la Plaza San Martín; el 128° aniversario de Campo Gallo; y el conversatorio “Preparación y Acción Anticipatoria en la Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres” (25/02) en el Nodo Tecnológico.

También fueron declarados de interés la 13° Edición del Festival Dorado de la Algarroba, el 50° Festival de la Canción Popular, la 37° Edición del Gran Duelo del Chamamé 2026, la premiación “Mujeres en Servicio” del Rotary Club Huarmi de Santiago del Estero y la XVIII Edición del Festival del Canto Sachero.

Reconocimiento al programa radial el clásico

Previo al inicio de la sesión ordinaria y encabezado por Carlos Silva Neder, la Cámara realizó un reconocimiento a la trayectoria del programa radial El Clásico, que se transmite ininterrumpidamente desde hace 25 años por Radio Panorama de Santiago del Estero.

Los integrantes del programa —Ramón Ávila, Pablo Pereyra, Guillermo Fernández, Lautaro Beltrán, José Taboada Lissi, Amarú Pérez y Jorge Ávila— recibieron diplomas y la Declaración de interés provincial, social y cultural.

En representación del equipo, Ramón Ávila expresó que el grupo se siente afortunado de coincidir con el proceso de fortalecimiento del deporte como política de Estado en la provincia, lo que permitió a los profesionales capacitarse y acceder a eventos de nivel internacional y nacional.

Por su parte, el Vicegobernador destacó el aporte del programa a la comunicación deportiva, la difusión cultural y la federalización del deporte en Santiago del Estero, y subrayó que su labor promueve valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el sentido de pertenencia, en el marco de una política deportiva iniciada por Gerardo Zamora y continuada por Elías Miguel Suárez.