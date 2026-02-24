Ojo de Agua se prepara para el Festival Nacional del Artesano

El evento se llevará a cabo los días viernes y sábado próximos en el Club Atlético Instituto.

La ciudad de Villa Ojo de Agua vivirá este próximo fin de semana la 29° edición del Festival Nacional del Artesano "Por los Niños", un encuentro cultural y solidario ya consolidado en el calendario festivalero del país.

El evento se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de febrero en el predio del Club Atlético Instituto, con una grilla de primer nivel y fines benéficos.

Cartelera con artistas consagrados y de renombre nacional:

• Viernes 27: Luciano Pereyra, Desakta2, Dúo Coplanacu, Dany Hoyos, Fabricio Rodríguez, Los Cristales del Chamamé, entre otros destacados exponentes locales.

• Sábado 28: Lazaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, Los Alfiles, Las Sachaguitarras Atamisqueñas y muchos artistas más.

Durante ambas veladas, los asistentes también podrán disfrutar de la emblemática Carpa de Artesanos, con más de 90 expositores, así como de una amplia oferta gastronómica basada en comidas típicas y regionales.

Esta nueva edición del Festival mantiene su espíritu solidario, ya que la totalidad de las ganancias se destinarán a 22 cooperadoras escolares, beneficiando a aproximadamente 2.000 niños de todo el Departamento Ojo de Agua.

Desde la comisión organizadora del evento se informa que las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 por noche; los menores de 5 años sin cargo; menores de 6 a 12 años $15.000; personas con certificado de discapacidad sin cargo.

Las entradas se pueden adquirir en la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, en puntos de venta habilitados en localidades vecinas y en Santiago Capital, así como de manera online a través de la plataforma Paseshow.

El Festival Nacional del Artesano destaca la alianza estratégica en cultura, turismo y producción, promoviendo la economía regional y generando un fuerte impacto en el sector hotelero, gastronómico y comercios en general.

El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, bajo la gestión de la Dra. Mónica Bustamante, y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.