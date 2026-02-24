Taller de Oratoria: dictarán ocho encuentros para aprender a hablar en público

Dará inicio el próximo sábado 7 de marzo y será dictado por la Lic. Gabriela Ugozzoli.

Hoy 19:21

El próximo sábado 7 de marzo comenzará en las instalaciones del Consejo de Ingeniería el Taller de Oratoria denominado “Los oradores no nacen, se hacen”, una propuesta de formación orientada a profesionales de todas las áreas, docentes de todos los niveles, estudiantes y público en general interesado en mejorar su desempeño frente a un auditorio.

La capacitación se desarrollará en ocho encuentros, previstos para los días 7, 14, 21 y 28 de marzo y 4, 11, 18 y 25 de abril, en el horario de 10 a 12. Durante las clases se abordarán los pilares de la oratoria —voz, expresión corporal y manejo de la mente—, las etapas y el proceso de elaboración de un discurso, cómo dirigirse al público y la importancia de superar el miedo al momento de exponer.

El taller tendrá una modalidad dinámica, con actividades lúdicas, prácticas con micrófono y ejercicios de construcción de discursos, apuntando a que los participantes incorporen herramientas concretas para desenvolverse con seguridad y claridad. El dictado estará a cargo de la licenciada en Comunicación Social Gabriela Ugozzoli, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en capacitación y desarrollo de técnicas para potenciar la expresión oral.

También acompañarán la licenciada Alicia Arias Paz, psicóloga especialista en Recursos Humanos, y la técnica Daniela Cordero, quien brindará un training en redes sociales. La propuesta cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital. Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 385-4029756. Los cupos son limitados.