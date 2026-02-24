La emoción de Christian Petersen por su regreso a la televisión con un proyecto muy especial

El chef estará al frente de “La verdad de la milanesa”, un programa que recorrerá el origen de este clásico argentino.

Christian Petersen vuelve a la pantalla de El Gourmet con La verdad de la milanesa, un programa que se encargará de contar todos los secretos detrás de uno de los platos favoritos de los argentinos.

Para presentar el especial que se estrenará el viernes 6 a las 18:30, el chef encabezó un evento que rindió homenaje a esta comida típica y se mostró emocionado por volver a cocinar tras estar internado durante varios días por la descompensación que sufrió en el volcán Lanín.

“Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo”, aseguró el chef en diálogo con la prensa.

De qué trata “La verdad de la milanesa”

La verdad de la milanesa es un único especial pensado para honrar uno de los platos más emblemáticos de la mesa argentina, que se podrá ver en El Gourmet el viernes 6 de marzo a las 18:30, con repeticiones el miércoles 11 y viernes 20 de marzo, en el mismo horario.

El formato audiovisual, recorre en una hora el origen de la milanesa, de dónde viene, cómo se hace, cuáles son sus secretos y dónde encontrar las mejores versiones: desde restaurantes premium hasta bodegones de barrio.

Así como pasó con Los ñoquis del 29 o Los sándwiches de miga, llegó el episodio sobre la milanesa que estará a cargo de Christian Petersen, quien el año pasado publicó Milanesas, un libro editado por Catapulta dedicado íntegramente a este clásico.



