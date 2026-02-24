El santiagueño Lisandro Díaz fue convocado a una concentración nacional de BMX

La misma se desarrollará del 8 al 15 de marzo en la provincia de Buenos Aires.

El joven santiagueño Lisandro Díaz fue convocado por la Federación Argentina de BMX para participar de una jornada de entrenamientos preparatorios de cara al inicio del Campeonato Argentino de BMX 2026.

La concentración se desarrollará del 8 al 15 de marzo en la provincia de Buenos Aires y contará con la supervisión de los entrenadores Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno, quienes estarán a cargo de los trabajos técnicos y físicos con los riders seleccionados.

La presencia de Díaz en esta convocatoria representa un reconocimiento a su talento y crecimiento deportivo, además de reflejar el avance que viene mostrando el bicicross santiagueño en el plano nacional e incluso internacional.

Para el deporte de Santiago del Estero, la citación significa un nuevo paso en el proceso de consolidación de sus jóvenes promesas, que continúan ganando espacio en las estructuras federativas y proyectándose hacia competencias de mayor nivel.