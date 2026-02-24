Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 FEB 2026 | 27º
X
Policiales

Cayó otra vez “Groso”: persecución, fuga al monte y nueva detención del reincidente que tiene en vilo a Villa Nueva

El acusado, de 27 años, fue aprehendido tras intentar escapar hacia una zona montuosa luego de ser señalado por un nuevo hecho contra la propiedad ocurrido en calle San Lorenzo al 700.

Hoy 21:28

Un nuevo ilícito volvió a tener como protagonista a Nicolás Facundo Ibáñez (27), alias “Groso”, un nombre que se repite en los partes policiales por su marcada reincidencia en delitos contra la propiedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró este martes 24 de febrero, alrededor de las 15.30 horas, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada – División Prevención Departamental 6 Termas realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por la damnificada.

La víctima, Micaela Gisel Núñez, manifestó que un hombre ingresó a su vivienda y sustrajo diversos elementos, para luego darse a la fuga con los bienes en una mochila. Sin dudar, identificó al presunto autor como “Groso”, y advirtió que se encontraría en inmediaciones del barrio Villa Nueva con intenciones de comercializar lo robado.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda. Al llegar al Pasaje Stromers del barrio Villa Nueva, los uniformados divisaron a un sujeto con características coincidentes a las aportadas.

Al notar la presencia policial, Ibáñez emprendió una veloz huida pedestre hacia un sector montuoso, desatando una persecución que culminó a pocos metros. Según fuentes policiales, el acusado ofreció férrea resistencia, aunque finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia interviniente, donde quedó alojado en calidad de aprehendido.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Comunitaria 50.

Reincidencia que preocupa

Alias “Groso” cuenta con frondosos antecedentes y reiteradas reincidencias, un patrón delictivo que genera creciente preocupación entre los vecinos del sector.

El fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que el sujeto permanezca aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gran segundo tiempo y la “ley del ex”, Central Córdoba festejó con un triunfazo ante Talleres
  2. 2. Este es el cronograma de pago de sueldos de la administración pública que cobrará con el 42,4% de aumento
  3. 3. En vivo: Boca debuta en la Copa Argentina con la obligación de cambiar su imagen
  4. 4. “Matame”, pedía a gritos un ladrón mientras se realizaba un corte en el cuello tras ser detenido
  5. 5. El tiempo para este martes 24 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa con máximas de 35ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT