Cayó otra vez “Groso”: persecución, fuga al monte y nueva detención del reincidente que tiene en vilo a Villa Nueva

Un nuevo ilícito volvió a tener como protagonista a Nicolás Facundo Ibáñez (27), alias “Groso”, un nombre que se repite en los partes policiales por su marcada reincidencia en delitos contra la propiedad.
El hecho se registró este martes 24 de febrero, alrededor de las 15.30 horas, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada – División Prevención Departamental 6 Termas realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por la damnificada.
La víctima, Micaela Gisel Núñez, manifestó que un hombre ingresó a su vivienda y sustrajo diversos elementos, para luego darse a la fuga con los bienes en una mochila. Sin dudar, identificó al presunto autor como “Groso”, y advirtió que se encontraría en inmediaciones del barrio Villa Nueva con intenciones de comercializar lo robado.
De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda. Al llegar al Pasaje Stromers del barrio Villa Nueva, los uniformados divisaron a un sujeto con características coincidentes a las aportadas.
Al notar la presencia policial, Ibáñez emprendió una veloz huida pedestre hacia un sector montuoso, desatando una persecución que culminó a pocos metros. Según fuentes policiales, el acusado ofreció férrea resistencia, aunque finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia interviniente, donde quedó alojado en calidad de aprehendido.
La damnificada radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Comunitaria 50.
Reincidencia que preocupa
Alias “Groso” cuenta con frondosos antecedentes y reiteradas reincidencias, un patrón delictivo que genera creciente preocupación entre los vecinos del sector.
El fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que el sujeto permanezca aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales.