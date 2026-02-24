Ingresar
Obras Públicas de la Municipalidad trabaja en el mantenimiento de las calles del barrio Saint Germés

El trabajo se concretó en más de 4.600 metros lineales.

Hoy 21:32

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital lleva adelante un trabajo de mantenimiento de calzadas con concreto asfáltico en el barrio Saint Germés a lo largo de más de 4.600 metros lineales.

Se trata de un plan de bacheo para mejorar la superficie de rodamientos sobre la colectora Ricardo Alfonsín desde Av. Lugones hasta Colón, luego desde Av. Colón y colectora Alfonsín hasta calle Franklin Moyano en doble mano y continuará desde colectora Alfonsín y Avenida Colón hasta San Expedito y desde San Expedito hasta Franklin Moyano.

Los trabajos forman parte del Programa de Mantenimiento de la Red Vial que se desarrolla en diferentes sectores y barrios de la ciudad para mejorar las condiciones de transitabilidad de los vehículos.

