Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 FEB 2026 | 27º
X
Mascotas

Buscan intensamente a “Simba”, un pequeño gatito que se perdió en el barrio Mosconi

La familia pide colaboración para dar con el felino.

Hoy 21:50

Una familia santiagueña atraviesa horas de angustia tras el robo de su mascota en el barrio Mosconi, en la ciudad Capital. Se trata de “Simba”, un gato de pelaje claro y llamativos ojos celestes, que fue sustraído durante la madrugada del martes 17 de febrero.

El felino se caracteriza por su color blanco con tonalidades grises y por llevar un collar con una chapita identificatoria. Sus propietarios piden la colaboración de los vecinos y de la comunidad en general para poder dar con su paradero, ya que es un animal doméstico que necesita cuidados y forma parte de la familia.

Ante cualquier información que permita encontrarlo, solicitan comunicarse de manera urgente al número 385 591-4289. Apelan a la solidaridad de los santiagueños para que Simba pueda regresar a su hogar.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gran segundo tiempo y la “ley del ex”, Central Córdoba festejó con un triunfazo ante Talleres
  2. 2. Este es el cronograma de pago de sueldos de la administración pública que cobrará con el 42,4% de aumento
  3. 3. En vivo: Boca debuta en la Copa Argentina con la obligación de cambiar su imagen
  4. 4. “Matame”, pedía a gritos un ladrón mientras se realizaba un corte en el cuello tras ser detenido
  5. 5. El tiempo para este martes 24 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa con máximas de 35ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT