Buscan intensamente a “Simba”, un pequeño gatito que se perdió en el barrio Mosconi

La familia pide colaboración para dar con el felino.

Hoy 21:50

Una familia santiagueña atraviesa horas de angustia tras el robo de su mascota en el barrio Mosconi, en la ciudad Capital. Se trata de “Simba”, un gato de pelaje claro y llamativos ojos celestes, que fue sustraído durante la madrugada del martes 17 de febrero.

El felino se caracteriza por su color blanco con tonalidades grises y por llevar un collar con una chapita identificatoria. Sus propietarios piden la colaboración de los vecinos y de la comunidad en general para poder dar con su paradero, ya que es un animal doméstico que necesita cuidados y forma parte de la familia.

Ante cualquier información que permita encontrarlo, solicitan comunicarse de manera urgente al número 385 591-4289. Apelan a la solidaridad de los santiagueños para que Simba pueda regresar a su hogar.