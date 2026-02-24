Buscan intensamente a “Simba”, un pequeño gatito que se perdió en el barrio Mosconi

La familia pide colaboración para dar con el felino.
Una familia santiagueña atraviesa horas de angustia tras el robo de su mascota en el barrio Mosconi, en la ciudad Capital. Se trata de “Simba”, un gato de pelaje claro y llamativos ojos celestes, que fue sustraído durante la madrugada del martes 17 de febrero.
El felino se caracteriza por su color blanco con tonalidades grises y por llevar un collar con una chapita identificatoria. Sus propietarios piden la colaboración de los vecinos y de la comunidad en general para poder dar con su paradero, ya que es un animal doméstico que necesita cuidados y forma parte de la familia.
Ante cualquier información que permita encontrarlo, solicitan comunicarse de manera urgente al número 385 591-4289. Apelan a la solidaridad de los santiagueños para que Simba pueda regresar a su hogar.