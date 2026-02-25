Los elogios de Úbeda a Bareiro: "Ádam es un 9 diferente de los que tenemos"

Tras el debut con doblete del paraguayo ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina, el Dt de Boca valoró sus cualides y aseguró: "Siempre termina jugando el que mejor esté haciendo las cosas".

24/02/2026

Más allá de la obligación de ganar, en Boca también se necesitaban señales futbolísticas. Y Ádam Bareiro entregó la mejor posible: en su debut y apenas cinco días después de llegar al club, el delantero paraguayo marcó un doblete en el 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Claudio Úbeda apostó por él desde el arranque y la respuesta fue inmediata. Tras el encuentro, el entrenador explicó qué lo llevó a inclinarse por el ex-San Lorenzo: “Ádam es un centrodelantero con características diferentes a los que tenemos”.

Te recomendamos: Con un doblete de Bareiro, Boca se sacó de encima a Gimnasia de Chivilcoy y avanza en la Copa Argentina

Bareiro necesitó apenas un partido para meterse en la discusión por el puesto, tanto por mérito propio como por las dudas que venían mostrando otras opciones ofensivas. “La llegada de Ádam es positiva y ayuda a competir al resto de los centrodelanteros y a potenciar a los que ya están en el club”, sostuvo el DT.

El técnico profundizó en las virtudes que puede aportar el nuevo ‘9’: “Es un ‘9’ que aguanta bien de espalda, descarga bien de espaldas y trata de mantenerse permanentemente dentro del área para concretar los desbordes y los centros del equipo. Es una característica diferente de los que tenemos”.

El Sifón también valoró el rendimiento de un equipo integrado en su mayoría por futbolistas que no venían teniendo demasiados minutos. “Lo positivo es que los jugadores que no venían jugando están preparados para competir. Eso es lo más importante. Elevan el nivel del equipo en general”, remarcó.

Consultado por las últimas actuaciones en la Bombonera y la presión constante que rodea al club, Úbeda fue contundente: “Boca siempre tiene que ganar. Siempre. Sabemos lo que implica la exigencia del mundo Boca, y cada partido que jugamos en la Bombonera, o fuera de la Bombonera, la exigencia del triunfo siempre tiene que estar y vamos por eso”.

En una jornada con varias caras poco habituales, el entrenador también analizó rendimientos individuales. Sobre Braida, señaló: “Es un lateral que también puede jugar de lateral volante. Creo que hizo un mejor segundo tiempo que primero. Mejoró mucho con la circulación de juego y el contacto con la pelota”.

Te recomendamos: Cómo sigue Paredes de su lesión y cuándo podría reaparecer en Boca

Por último, se refirió a los primeros minutos de Dylan Gorosito en Primera División: “Dylan es un lateral que tiene muy buena técnica, muy buena proyección ofensiva y está haciendo sus primeras armas en Primera División. Entra con soltura, eso es bueno, se lo ve suelto cuando ingresa. Eso nos da aspiración a que vaya creciendo y siga ganando minutos”.

Con el doblete de Bareiro y respuestas alentadoras de los habituales suplentes, Boca consiguió el triunfo que necesitaba y, además, encontró motivos para ilusionarse de cara a lo que viene.