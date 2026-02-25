El gobernador de Chaco defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Leandro Zdero posicionó a su provincia como socio estratégico para Europa. Disertó en el Consejo Económico y Social Europeo.

Hoy 06:06

Durante su exposición, el mandatario provincial defendió la importancia de avanzar en la integración comercial y productiva entre ambos bloques, subrayando el potencial de las economías regionales argentinas y, en particular, del Chaco.

"Desde nuestra provincia venimos a plantear que el Chaco es una provincia confiable de materias primas y también de productos elaborados, con capacidad para integrarnos a nuevas cadenas de valor", expresó Zdero.

De acuerdo a lo publicado por Diario Norte, el gobernador remarcó además que la provincia cuenta con condiciones para atraer inversiones y ampliar su participación en el comercio internacional. "Queremos mostrar que el Chaco es un destino seguro y prometedor para las inversiones, con oportunidades en distintos sectores productivos y con una visión clara de desarrollo", señaló.

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur puede generar un impacto positivo para la provincia y su población.

"Creemos que este acuerdo puede abrir nuevas puertas para nuestra gente, promoviendo el desarrollo económico y social del Chaco y generando más empleo a partir del crecimiento de nuestras exportaciones", afirmó.

Finalmente, Zdero destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre regiones y mercados, impulsando políticas que permitan ampliar oportunidades para la producción y el trabajo en la provincia.

"Cuando se abren mercados y se generan reglas claras para el comercio y la inversión, también se multiplican las oportunidades para nuestras comunidades", concluyó.