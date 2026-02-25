Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Qué dijo Michael Santos tras la victoria de Central Córdoba ante Talleres en el Madre de Ciudades

El delantero destacó la reacción del equipo en el Madre de Ciudades y aseguró que la victoria sirve para recuperar confianza tras partidos adversos.

Hoy 13:00
Michael Santos

Luego del triunfo frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, el delantero de Central Córdoba Michael Santos analizó la importancia de los tres puntos para dejar atrás una racha poco favorable y volver a la senda positiva en el campeonato.

“Habíamos hecho un buen partido con Tigre y no se nos dio, hoy por suerte pudimos conseguir los goles que nos dieron los puntos que necesitábamos”, abrió el atacante, remarcando que el equipo ya había mostrado señales positivas en la fecha anterior, pero sin la eficacia necesaria.

Santos también destacó el aporte del banco en un calendario exigente. “Al equipo lo modificaron los cambios, hace tres días jugamos 90 minutos casi todos, se sintió el cansancio y por suerte los que entraron lo hicieron muy bien. Para eso está el equipo, el que entre sume su granito de arena”, explicó, valorando la rotación y la respuesta colectiva.

De cara a lo que viene, el delantero dejó en claro que el objetivo es sostener el envión. “El triunfo sirve para afrontar la semana e ir a Buenos Aires contra Independiente para dar la cara. Fuimos más agresivos, tuvimos los goles y por suerte fueron adentro”, cerró, ya con la mente puesta en el próximo desafío.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba Michael Santos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. “La divulgación de la imagen ha sido distorsionada”: el abogado de Agostina Páez habló del presente de su defendida
  5. 5. EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este jueves y viernes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT