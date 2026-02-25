Qué dijo Michael Santos tras la victoria de Central Córdoba ante Talleres en el Madre de Ciudades

El delantero destacó la reacción del equipo en el Madre de Ciudades y aseguró que la victoria sirve para recuperar confianza tras partidos adversos.

Hoy 13:00

Luego del triunfo frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, el delantero de Central Córdoba Michael Santos analizó la importancia de los tres puntos para dejar atrás una racha poco favorable y volver a la senda positiva en el campeonato.

“Habíamos hecho un buen partido con Tigre y no se nos dio, hoy por suerte pudimos conseguir los goles que nos dieron los puntos que necesitábamos”, abrió el atacante, remarcando que el equipo ya había mostrado señales positivas en la fecha anterior, pero sin la eficacia necesaria.

Santos también destacó el aporte del banco en un calendario exigente. “Al equipo lo modificaron los cambios, hace tres días jugamos 90 minutos casi todos, se sintió el cansancio y por suerte los que entraron lo hicieron muy bien. Para eso está el equipo, el que entre sume su granito de arena”, explicó, valorando la rotación y la respuesta colectiva.

De cara a lo que viene, el delantero dejó en claro que el objetivo es sostener el envión. “El triunfo sirve para afrontar la semana e ir a Buenos Aires contra Independiente para dar la cara. Fuimos más agresivos, tuvimos los goles y por suerte fueron adentro”, cerró, ya con la mente puesta en el próximo desafío.