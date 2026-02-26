Santa Fe: un niño de 2 años fue atacado por un pitbull

La familia denuncia que el perro ya mordió a varias personas, no está vacunado y que sus dueños no dan respuestas.

Hoy 05:31

Un nene de dos años y diez meses fue atacado por un pitbull en Santa Fe y tuvo que ser hospitalizado para atender las heridas que le provocó la perra, que según denunció la familia ya mordió varias veces a otras personas y no tiene las vacunas correspondientes.

El hecho, en concreto, sucedió en la manzana 2 del barrio Fonavi San Jerónimo, ubicado en la zona sur de la capital provincial.

Mónica, la abuela del niño agredido aseguró que el perro “salió de la nada y lo agarró”. “Se prendió del brazo. Mi nieto lloraba, gritaba, le sangraba y se le hinchó todo”, manifestó en diálogo con Aire Digital.

Además, indicó que no se trató de un hecho aislado sino de un ataque que preocupa a los vecinos de la zona. “No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez que esa perra ataca. Cada vez que la largan, ataca a alguien”, describió.

La mujer indicó, siempre de acuerdo con la misma fuente, que no tiene ninguna vacuna, por lo que su nieto tuvo que ser sometido a un tratamiento extra en el Hospital Alassia, al que llegó en un vehículo particular tras recibir la mordida.

“Ya hubo otros casos. A otro nieto mío lo mordió antes, aunque no llegó a lastimarlo tanto. Y varios vecinos tuvieron problemas. No es la primera ni la segunda vez que pasa. Cada vez que la largan, ataca a la gente”, afirmó.

Además, apuntó hacia los dueños del pitbull por no responder a sus pedidos de explicaciones. “No salen de la casa, no dijeron nada”, se quejó la mujer.

Según comentó, la intervención de un tío del nene fue fundamental para que las consecuencias no fueran todavía más graves. Según dijo, el adolescente de 16 años fue quien logró apartar al perro y que no continuara lastimando al menor, que después de ser atendido en el hospital, recibió el alta médica.