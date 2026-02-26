El gobernador abre el ciclo lectivo 2026 y habilita obras escolares en Las Delicias

Elías Suárez habilitará las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 915 y del Jardín de Infantes anexo "Dulce Despertar".

El gobernador Elías Suárez abrirá este jueves el ciclo lectivo 2026 de manera oficial, desde la localidad de Las Delicias, departamento Pellegrini.

El mandatario, también dejará inauguradas las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 915 y del Jardín de Infantes anexo "Dulce Despertar". Además, el titular del Poder Ejecutivo provincial, hará entrega de viviendas sociales a familias de la zona.

El acto está previsto que comience a las 9 cuando arribe al lugar junto a su comitiva. Inmediatamente se trasladará hasta el Jardín de Infantes N°167 "Dulce Despertar" para observar las obras ejecutadas y el equipamiento del establecimiento educativo. A continuación, las autoridades se trasladarán hasta la Escuela N° 915, donde se procederá al corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria.

Luego, hará un recorrido por las instalaciones de la escuela, para luego dirigirse al escenario para iniciar el acto. A continuación habrá una bendición de las obras.

El primer discurso será del director de la Escuela, profesor Marcelo González, y el mensaje de cierre de acto y con lo cual se dará por iniciado formalmente el ciclo lectivo 2025 estará a cargo del gobernador Elías Suárez.

El mandatario provincial subrayó, en recientes declaraciones a la prensa, que la inversión en infraestructura escolar es una de las prioridades que se fijó la gestión, dando continuidad a una política de Estado que buscar generar igualdad de oportunidades para los estudiantes, aunque sean de los lugares más alejados de los centros urbanos.

En ese sentido, informó que el Gobierno provincial tiene en marcha 40 obras escolares de distinta magnitud en diferentes puntos del territorio santiagueño.