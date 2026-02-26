El Gobernador abrió el ciclo lectivo 2026: "La educación es un pilar fundamental de nuestro proyecto provincial"

Elías Suárez habilitó las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 915 y del Jardín de Infantes anexo "Dulce Despertar" en la localidad de Las Delicias.

Hoy 10:21

El gobernador Elías Suárez abrió este jueves el ciclo lectivo 2026 de manera oficial desde la localidad de Las Delicias, en el departamento Pellegrini, en un acto que incluyó la inauguración de obras escolares y la entrega de viviendas sociales a familias de la zona.

El mandatario dejó formalmente inauguradas las refacciones y ampliaciones de la Escuela N° 915 y del Jardín de Infantes N° 167 anexo “Dulce Despertar”, donde además se incorporó nuevo equipamiento educativo. La actividad comenzó a las 9 con el arribo del gobernador junto a su comitiva. En primer término, recorrió las instalaciones del jardín para observar las mejoras ejecutadas y luego se trasladó hasta la escuela primaria, donde se realizó el corte de cintas y el descubrimiento de una placa recordatoria.

Durante su discurso, Suárez expresó: “Estoy muy contento y además muy motivado de poder compartir el inicio de un nuevo ciclo lectivo”.

Asimismo, sostuvo: “Con la inauguración de estas importantes obras, damos inicio formal al ciclo lectivo 2026 en toda la provincia. Lo hacemos con una convicción profunda: la educación es un pilar fundamental de nuestro proyecto provincial. Y en este primer día de clases de mi gestión quiero ser claro: no hay desarrollo posible sin escuelas abiertas, docentes acompañados, estudiantes contenidos y comunidades comprometidas”.

El titular del Poder Ejecutivo provincial agregó: “No solo cortamos una cinta, venimos a reafirmar una política. Invertir en Educación es invertir en Justicia Social y futuro para el pueblo. La infraestructura escolar no es solo cemento, es dignidad y condiciones reales para aprender”.

En el marco de la jornada, también se concretó la entrega de viviendas sociales, en una actividad que formó parte de la agenda oficial y que buscó acompañar el inicio del ciclo escolar con acciones vinculadas al desarrollo y bienestar de la comunidad.