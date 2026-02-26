Cinco detenidos por el robo de 30.000 dólares a una vecina de Quimilí

La Policía realizó cinco allanamientos y detuvo a los sospechosos en distintos barrios de la ciudad. Se secuestraron celulares, dinero en efectivo y cocaína.

Cinco individuos fueron detenidos en las últimas horas en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, acusados de haber participado en el robo de 30.000 dólares, una motocicleta y otros bienes a una vecina del lugar.

El hecho fue denunciado el pasado 13 de febrero por Roxana María Manzoni (38), domiciliada en el barrio Fonavi, quien manifestó que durante su ausencia desconocidos ingresaron a su vivienda y le sustrajeron U$S 30.000, una motocicleta, prendas de vestir y productos aromatizantes de ambiente.

A partir de las tareas investigativas y por disposición del fiscal Diego Cortés, con órdenes de allanamiento firmadas por el juez Darío Alarcón, personal de la Seccional 29 concretó cinco procedimientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

En el barrio Belgrano fue detenido Cristian Alejandro Lemos (31), donde además se secuestraron dos teléfonos celulares. En el barrio Malvinas apresaron a José Fernando Farías (25); en el barrio Cooperativa, a Leonel Esquivel (25); y en el barrio José Gelid, a Sebastián Musseto (23), a quien le incautaron dos celulares, 110.300 pesos en efectivo y dos envoltorios con cocaína.

El último detenido fue Ezequiel Ybalo (20), también domiciliado en el barrio José Gelid.

Los cinco sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.