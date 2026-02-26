Tragedia vial en Chaco: choque entre camionetas dejó un muerto y cinco heridos

El hombre que falleció iba como acompañante en uno de los vehículos. Había sufrido graves heridas.
Gustavo Romec, de 47 años, domiciliado en Las Breñas, falleció en un siniestro ocurrido por un camino vecinal, a unos seis kilómetros del casco urbano, pasadas las 14 del miércoles último.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux cabina simple, con dos ocupantes, que fueron trasladados con lesiones, en principio leves, colisionó con una camioneta Ford F100 verde, con cuatro ocupantes, de los cuales tres fueron trasladados al hospital local, mientras que el conductor quedó atrapado en la cabina, personal de la división bomberos interior charata y cuerpo de bomberos voluntarios Charata, lograron rescatarlo.
Romec iba como acompañante y falleció en el hospital local, debido a la gravedad de sus heridas. En tanto que los demás ocupantes de la camioneta F100, resultaron F.F. (36), domiciliado en barrio Urquiza (Las Breñas), sufrió "traumatismo cerrado de tórax y de cráneo" y fue derivado al hospital 4 de Junio.
Mientras que R. M. de 60 años (el conductor), también de Las Breñas presentó "politraumatismos con TEC moderado", fue derivado a clínica Giuliani, en tanto que M.B de 40 años, de las breñas "lesiones cortantes superficial en cuero cabelludo".