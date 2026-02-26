Murió a los 78 años el reconocido fotógrafo José Luis “Ducky” Ducournau

El destacado cronista visual de la vida social y cultural de Santiago del Estero fue autor de múltiples proyectos documentales que abordaron temáticas sociales y humanas, y recibió numerosos premios nacionales.

A los 78 años falleció el fotógrafo José Luis “Ducky” Ducournau, considerado una figura emblemática de la fotografía en Santiago del Estero. Su trayectoria de casi cuatro décadas en la imagen documental y artística lo convirtió en uno de los referentes locales más reconocidos dentro del campo visual argentino.

Ducournau inició su carrera profesional en la fotografía en 1983, y a lo largo de los años construyó un cuerpo de trabajo significativo que fue valorado con numerosos premios en salones nacionales y reconocimientos de pares. Su obra combinó sensibilidad social, mirada crítica y registro documental, lo que lo llevó a desarrollar proyectos que exploraron diferentes realidades humanas y territoriales.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los proyectos documentales “La mujer golpeada”, “Sachayoj”, “Los ladrilleros de Los Flores” y “Santiago en Llamas”, que lo posicionaron como un fotógrafo capaz de capturar tanto problemáticas sociales como la identidad de lugares y comunidades.

“La mujer golpeada” fue uno de sus trabajos más resonantes, en el que abordó temas de violencia y género desde una perspectiva íntima y comprometida con las historias de las protagonistas. “Sachayoj” y “Los ladrilleros de Los Flores” exploraron realidades rurales y urbanas vulnerables, mientras que “Santiago en Llamas” ofreció una mirada sobre episodios significativos y complejos de la vida en la provincia.

A lo largo de su carrera, Ducournau colaboró con otros fotógrafos y cultores de la imagen, y participó activamente de asociaciones profesionales, siendo una figura central en la construcción y difusión de la fotografía en su región.

Su fallecimiento representa la pérdida de un referente de las imágenes que narran la vida cotidiana, la memoria y las historias de la comunidad santiagueña, dejando un legado de compromiso estético y documental que seguirá vigente en las generaciones de fotógrafos que lo siguieron y admiraron.