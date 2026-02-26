Córdoba: un joven de 19 años tiene muerte cerebral tras ser atacado con piedras

Mateo Cuello, de 19 años, fue golpeado en la cabeza mientras circulaba en moto. Hay dos detenidos, de 17 y 21 años. Los investigadores creen que la piedra fue lanzada con una honda.

Hoy 08:13

La ciudad cordobesa de Villa Dolores se encuentra conmocionada tras un violento episodio ocurrido en el barrio Las Encrucijadas, donde un joven de 19 años fue atacado con piedras mientras conducía su motocicleta. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones gravísimas y en las últimas horas se confirmó que presenta muerte cerebral.

Según informa el portal Cadena 3, el joven fue identificado como Mateo Cuello. De acuerdo con la información recabada por la investigación, circulaba en moto cuando recibió el impacto de una piedra en la zona de la sien, un golpe que le provocó un severo traumatismo de cráneo.

Tras el ataque, Cuello se descompensó y fue trasladado de urgencia por sus padres en un vehículo particular al Hospital Regional de Villa Dolores. Allí ingresó con un cuadro crítico, diagnosticado con un hematoma cerebral de extrema gravedad, según precisaron fuentes médicas.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud y a la atención en terapia intensiva, los profesionales confirmaron en las últimas horas que el joven tiene muerte cerebral. En medio del dolor, la familia autorizó la ablación de órganos, una decisión que generó un profundo impacto entre allegados y vecinos.

La causa es investigada por la Fiscalía de Fuero Múltiple de 1° Nominación, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, que avanza en la reconstrucción de la mecánica del hecho y en la determinación de las responsabilidades penales.

En el marco de la pesquisa, fueron detenidos dos sospechosos, un joven de 21 años y un adolescente de 17, quienes estarían directamente vinculados con la agresión. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta y una honda que, según la principal hipótesis, habría sido utilizada para lanzar la piedra.

Los investigadores consideran que la violencia del impacto y la gravedad de las heridas son compatibles con el uso de ese tipo de elemento, lo que refuerza la línea de investigación sobre un ataque premeditado.

Por el momento, la Justicia intenta establecer el móvil del hecho. No se descarta ninguna hipótesis: desde un posible intento de robo hasta un enfrentamiento previo entre grupos de jóvenes. La calificación legal del caso podría modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas.