La curiosa reacción de Melissa Barrera durante el estreno de Scream 7

La actriz, despedida de la franquicia en 2023 por sus posteos sobre el conflicto entre Israel y Hamas, se manifestó en redes mientras manifestantes pro Palestina protestaban en la premiere mundial del filme.

Hoy 08:37

Mientras las estrellas de Scream 7 se reunían el miércoles en los estudios de Paramount Studios** para la premiere mundial de la nueva entrega de la saga, manifestantes con consignas de “Free Palestine” se concentraron en el ingreso al predio.

Más de dos años después de haber sido apartada de la franquicia, la actriz Melissa Barrera reaccionó aparentemente a la muestra de apoyo de quienes impulsan un boicot contra la película dirigida por Kevin Williamson. A través de una historia en Instagram, la intérprete escribió: “I see you” (“Los veo”), acompañado de un corazón.

Dentro del evento, Williamson se refirió a la protesta durante su paso por la alfombra roja. “Vivimos en Estados Unidos. Tenemos derecho a protestar. Ellos tienen derecho a ser escuchados y a expresar su verdad, y yo apoyo eso”, declaró.

La manifestación fue encabezada por integrantes de Entertainment Labor for Palestine, CodePink y Jewish Voice for Peace (filial Los Ángeles), con el objetivo de denunciar lo que consideran un silenciamiento de voces pro palestinas en la industria y un “blanqueamiento” de la ofensiva israelí en Gaza.

La polémica en torno a la producción se remonta a noviembre de 2023, cuando la productora Spyglass Media Group desvinculó a Barrera por sus publicaciones en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Hamas y las “atrocidades cometidas contra los palestinos”. La compañía sostuvo entonces que tiene “tolerancia cero frente al antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas”.

Tras la salida de Barrera, también abandonó el proyecto la actriz Jenna Ortega, quien posteriormente señaló que la secuela “se estaba desmoronando” sin la presencia de su compañera para interpretar a la nueva “final girl”, Sam Carpenter. El director Christopher Landon también se retiró del filme, aludiendo a amenazas de muerte dirigidas a sus hijos.

Melissa Barrera

En marzo de 2024, la producción confirmó el regreso de Neve Campbell para retomar su papel de Sidney Prescott, protagonista original de la saga iniciada con Scream, con Williamson ahora al frente de la dirección. Campbell no había participado en Scream VI tras rechazar la oferta salarial que le habían propuesto.

El estreno de “Scream 7” se produce así en un contexto atravesado por tensiones políticas y debates en la industria cinematográfica, que volvieron a hacerse visibles durante su lanzamiento oficial.