Park Chan-wook presidirá el jurado del 79° Festival de Cannes

El reconocido director surcoreano encabezará el jurado del prestigioso certamen francés y se convertirá en el primer presidente surcoreano en la historia del festival.

Hoy 08:37

El cineasta Park Chan-wook fue designado como presidente del jurado de la 79ª edición del Festival de Cannes, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

Park sucederá en el cargo a la actriz francesa Juliette Binoche, cuyo jurado otorgó la Palma de Oro al realizador iraní Jafar Panahi por el drama It Was Just an Accident.

Reconocido por su estilo barroco y provocador, Park mantiene una estrecha relación con Cannes desde hace más de dos décadas. Su consagración internacional llegó con Oldboy, presentada en el festival en 2004, donde obtuvo el Gran Premio y luego se convirtió en una película de culto. Posteriormente regresó a la competencia oficial con títulos como Thirst, que ganó el Premio del Jurado en 2009; The Handmaiden; y Decision to Leave, que le valió el premio a Mejor Director en 2022.

En un comunicado conjunto, la presidenta del festival Iris Knobloch y el delegado general Thierry Frémaux destacaron “la inventiva, el dominio visual y la capacidad de capturar los impulsos complejos de mujeres y hombres con destinos singulares” en la obra del realizador. También subrayaron la relevancia del cine surcoreano en el contexto contemporáneo.

Con esta designación, Park se convertirá en el primer surcoreano en presidir el jurado en los 79 años de historia del certamen. El único otro cineasta asiático en ocupar ese rol fue Wong Kar-wai, hace dos décadas.

El director, cuya más reciente película No Other Choice fue nominada a tres Globos de Oro, expresó su entusiasmo por la tarea. “La sala está oscura para que podamos ver la luz del cine. Nos encerramos en ella para que nuestras almas sean liberadas a través de la pantalla”, afirmó. Y agregó que espera con expectativa el “doble encierro voluntario” que implica ver películas y luego debatirlas con los demás miembros del jurado.

En referencia a los conflictos y tensiones políticas actuales, sostuvo que reunirse en una sala para ver una película en conjunto constituye “una expresión conmovedora y universal de solidaridad”.

El Festival de Cannes ha sido históricamente un impulsor del cine surcoreano. En 2002 distinguió a Im Kwon-taek como Mejor Director por Strokes of Fire. En 2019, Bong Joon-ho se convirtió en el primer realizador coreano en ganar la Palma de Oro con Parasite, película que luego hizo historia en los premios Oscar al obtener los galardones a mejor película, director, guion y filme internacional.

A lo largo de los años, el certamen también proyectó en competencia obras de una nueva generación de directores surcoreanos como Hong Sang-soo, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Kim Jee-woon, Yeon Sang-ho, Byun Sung-hyun y Lee Won-tae, consolidando la presencia del país asiático en la escena cinematográfica internacional.