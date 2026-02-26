Milei acusó a tres poderosos empresarios de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”

El Presidente volvió a meterse en el debate por los precios de los productos argentinos tras el cierre de Fate. Les puso apodos a Paolo Rocca, a Javier Madanes Quintanilla y a Roberto Méndez.

Hoy 09:17

Este jueves el presidente Javier Milei le envió un fuerte mensaje a empresarios en medio del debate por las importaciones, en su mayoría de China, el precio de los productos argentinos, y la situación de muchas empresas, agravadas tras la crisis de Fate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de X, el dirigente apuntó a los dueños de Techint, Fate y Neumen con distintos apodos: “Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros [por Paolo Rocca], Don Gomita Alumínica [por Javier Madanes Quintailla] y el Señor Lengua Floja [por Roberto Méndez] en los últimos 30 días”.

Tras agradecer con ironía, sumó: “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

El mensaje del mandatario es un dardo a los dueños de tres grandes empresas: Techint, Fate y Neumen, con las que el Gobierno ha mantenido distintos tipos de controversias. Una derrota en una licitación, el cierre de una fábrica y una confesión empresaria sobre los precios.

El conflicto con Rocca data de hace varias semanas, luego de que Techint perdiera una importante licitación contra un competidor indio (Welspun) por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco. Se trata de uno de los proyectos más grandes de la gestión Milei. Welspun había ofrecido menores costos y mejores condiciones de pago y el grupo Techint aseguró que se trata de una competencia desleal.

A su vez, Milei se metió la semana pasada en la polémica por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate. La empresa de Madanes Quintanilla adjudicó la decisión a los cambios en las condiciones de mercado, como las importaciones chinas, y al conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Fue así que comenzó un debate público por el precio de los neumáticos argentinos en comparación a los procedentes del exterior.

“¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?“, escribió Milei el jueves pasado contra el dueño del grupo.