Un país implementó la semana laboral de cuatro días: cuáles fueron los resultados

Más de 900 empleados participaron del proyecto piloto y contaron cómo fue su experiencia. Qué beneficios tuvo la reducción de la jornada y cuáles fueron las principales críticas.

Alemania sorprendió con una prueba a gran escala de la semana laboral de cuatro días. En total, 45 empresas participaron del ensayo, que implicó reducir la jornada a 37 horas y media semanales, equivalente a trabajar cuatro días en lugar de cinco.

El esquema contempló una condición central: mantener la productividad intacta. El modelo proponía trabajar el 80% del tiempo, pero cobrar el 100% del salario, siempre que el rendimiento no bajara.

Cómo funcionó la semana laboral de cuatro días en Alemania

El proyecto incluyó a unos 900 empleados de distintos rubros. Cada empresa reorganizó su dinámica interna y redujo aproximadamente cuatro horas semanales de trabajo.

Los resultados mostraron una fuerte aceptación:

Tres de cada cuatro empleados no querían volver al esquema tradicional de cinco días.

El 82% prefirió el nuevo formato tras finalizar el ensayo.

Para sostener el nivel de productividad, muchas compañías acortaron reuniones innecesarias, incorporaron herramientas digitales y reorganizaron procesos para optimizar tiempos.

Qué beneficios tuvo la reducción de la jornada laboral

Según los datos relevados durante el estudio, los principales efectos positivos fueron:

Menos niveles de estrés.

Mejoras en la salud mental.

Un promedio de 38 minutos más de sueño por semana.

Además, varios participantes señalaron una mejor conciliación entre la vida laboral y personal.



Las críticas al modelo de cuatro días

No todos celebraron el experimento. El Instituto Económico Alemán planteó algunas objeciones.

Entre los puntos cuestionados se mencionaron:

Participación voluntaria: quienes se sumaron al ensayo podrían haber estado más predispuestos a valorarlo positivamente.

Impacto macroeconómico: reducir la jornada en un país que enfrenta escasez de mano de obra calificada —en parte por el envejecimiento de la población— podría generar efectos no deseados a largo plazo.