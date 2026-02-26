Un país implementó la semana laboral de cuatro días: cuáles fueron los resultados

Más de 900 empleados participaron del proyecto piloto y contaron cómo fue su experiencia. Qué beneficios tuvo la reducción de la jornada y cuáles fueron las principales críticas.
Alemania sorprendió con una prueba a gran escala de la semana laboral de cuatro días. En total, 45 empresas participaron del ensayo, que implicó reducir la jornada a 37 horas y media semanales, equivalente a trabajar cuatro días en lugar de cinco.
El esquema contempló una condición central: mantener la productividad intacta. El modelo proponía trabajar el 80% del tiempo, pero cobrar el 100% del salario, siempre que el rendimiento no bajara.
Cómo funcionó la semana laboral de cuatro días en Alemania
El proyecto incluyó a unos 900 empleados de distintos rubros. Cada empresa reorganizó su dinámica interna y redujo aproximadamente cuatro horas semanales de trabajo.
Los resultados mostraron una fuerte aceptación:
Tres de cada cuatro empleados no querían volver al esquema tradicional de cinco días.
El 82% prefirió el nuevo formato tras finalizar el ensayo.
Para sostener el nivel de productividad, muchas compañías acortaron reuniones innecesarias, incorporaron herramientas digitales y reorganizaron procesos para optimizar tiempos.
Qué beneficios tuvo la reducción de la jornada laboral
Según los datos relevados durante el estudio, los principales efectos positivos fueron:
Menos niveles de estrés.
Mejoras en la salud mental.
Un promedio de 38 minutos más de sueño por semana.
Además, varios participantes señalaron una mejor conciliación entre la vida laboral y personal.
Las críticas al modelo de cuatro días
No todos celebraron el experimento. El Instituto Económico Alemán planteó algunas objeciones.
Entre los puntos cuestionados se mencionaron:
Participación voluntaria: quienes se sumaron al ensayo podrían haber estado más predispuestos a valorarlo positivamente.
Impacto macroeconómico: reducir la jornada en un país que enfrenta escasez de mano de obra calificada —en parte por el envejecimiento de la población— podría generar efectos no deseados a largo plazo.