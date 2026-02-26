Aimee Lou Wood protagonizará una nueva adaptación televisiva de "Jane Eyre"

La actriz británica encabezará una ambiciosa serie basada en la clásica novela de Charlotte Brontë, en un contexto de renovado interés por las historias victorianas.

El renovado entusiasmo por las narrativas de las hermanas Brontë atraviesa un momento de fuerte impulso en la industria audiovisual. Tras el impacto generado por la reciente versión de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell, ahora el foco se traslada hacia una nueva serie inspirada en Jane Eyre, la emblemática novela publicada en 1847 por Charlotte Brontë.

La producción estará protagonizada por Aimee Lou Wood, reconocida internacionalmente por su papel en la serie de Netflix Sex Education y por su participación en la actual temporada de The White Lotus, donde comparte elenco con Walton Goggins. El proyecto contará con la producción de Working Title Films, una de las compañías más influyentes del Reino Unido.

El guion estará a cargo de Miriam Battye, quien formó parte del equipo creativo de la aclamada serie de HBO Succession. Su incorporación sugiere una reinterpretación contemporánea del clásico, con una mirada actual sobre los conflictos sociales y emocionales que atraviesan la historia. Además, trascendió que una importante cadena británica se encuentra en instancias finales de negociación para sumarse al desarrollo.

La última adaptación televisiva de “Jane Eyre” se emitió en 2006 y tuvo como protagonista a Ruth Wilson, mientras que en el cine, la versión dirigida en 2011 por Cary Joji Fukunaga estuvo encabezada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender.

Considerada una obra revolucionaria en su época, “Jane Eyre” se destacó por su narrativa en primera persona y por abordar con audacia temas como la independencia femenina, las diferencias de clase y la sexualidad. La novela narra el crecimiento de Jane desde una infancia adversa hasta su madurez, marcada por su relación con el enigmático Mr. Rochester y su búsqueda de libertad personal.

A lo largo de los años, la historia ha sido objeto de numerosas adaptaciones que intentaron equilibrar fidelidad y actualización. La elección de Aimee Lou Wood para el papel principal representa una apuesta por acercar el legado literario de las Brontë a nuevas generaciones, con una interpretación que promete combinar sensibilidad contemporánea y respeto por el espíritu original de la obra.