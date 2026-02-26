Autoridades confirmadas para Güemes y Mitre para la Primera Nacional

El Gaucho recibirá a Chacarita en la Isla con la urgencia de sumar sus primeros puntos, mientras que el Aurinegro visitará a Racing de Córdoba con la intención de ratificar su levantada.

Hoy 10:51

La tercera fecha de la Primera Nacional ya tiene autoridades designadas y los equipos santiagueños conocen quiénes impartirán justicia en sus respectivos compromisos. Ambos choques se disputarán el domingo 1 de marzo.

Güemes será local ante Chacarita Juniors desde las 17.00 horas, en un duelo clave para empezar a cambiar la cara en el certamen. El árbitro del encuentro será Yamil Possi, quien estará acompañado por Marcelo Bistocco como asistente 1 y Emanuel Serale como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Nelson Bejas.

El Gaucho necesita cambiar el chip y sumar sus primeros puntos en el campeonato. En sus dos presentaciones cayó 1-0 ante Nueva Chicago en la Isla y luego perdió 2-1 como visitante frente a San Martín de San Juan, resultados que lo dejaron en el fondo de la tabla en este arranque.

Por su parte, Racing de Córdoba recibirá a Mitre desde las 18.00 horas. El juez principal será Nelson Sosa, con Víctor Rojas y Matías Coria como asistentes. El cuarto árbitro será Alejandro Scionti.

El Aurinegro quiere confirmar su levantada tras conseguir su primera victoria en casa, donde venció 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires, luego de haber debutado con una derrota 2-1 ante All Boys. Mitre va por más en Córdoba, con la ilusión de seguir creciendo en el torneo.