Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 FEB 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Qué dijo Eduardo Coudet sobre su posible llegada a River

El actual DT de Alavés habló en conferencia antes del duelo ante Levante y dejó una frase contundente que aclara la situación.

Hoy 10:58

En plena antesala de la despedida de Marcelo Gallardo en River Plate, Eduardo Coudet rompió el silencio y negó de manera tajante cualquier contacto con el club de Núñez. “Juro por mis cuatro hijos que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante”, expresó el entrenador en conferencia de prensa, en la previa del compromiso de su equipo.

Las declaraciones se dieron antes del duelo entre Deportivo Alavés y Levante UD, un partido clave por la permanencia en LaLiga. El conjunto vasco se encuentra apenas a tres puntos de la zona de descenso y necesita sumar con urgencia, en un contexto deportivo delicado.

El “Chacho” reconoció que su nombre haya sido mencionado como posible sucesor del Muñeco: “Es un orgullo y una caricia estar en una lista de candidatos, es una situación natural porque estuve mucho tiempo en River. Es un club top mundial, como Real Madrid y Barcelona”, afirmó, aunque buscó bajarle el tono a los rumores que lo vinculan con el banco millonario.

De todos modos, Coudet evitó garantizar que completará la temporada en el Alavés y tampoco respondió qué haría si llegara una oferta formal desde Núñez. Además, dejó un elogio para Gallardo: “River va a despedir a uno de los mejores de su historia y eso agranda mucho más toda la situación”.

Mientras tanto, su representante, Christian Bragarnik, habría acercado su nombre a la dirigencia de la Banda y existiría un acuerdo de palabra en cuanto a números y duración del contrato. El único punto pendiente sería resolver su salida del club español, algo que podría comenzar a definirse tras el próximo compromiso en LaLiga.

TEMAS Eduardo Coudet Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Católica: un hombre mató a puñaladas al pitbull de su vecino tras una pelea entre perros
  2. 2. Ramiro Petros pidió autorización judicial para un chequeo médico: le realizaron estudios cardíacos
  3. 3. El tiempo para este jueves 26 de febrero en Santiago del Estero: podrían registrarse lluvias aisladas durante el día
  4. 4. Aparecieron en una casa del barrio Belén los costosos caballos de polo que habían sido robados
  5. 5. Embargan por casi $9 millones a la excandidata a intendente Noralí Sosa por estafas con piscinas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT