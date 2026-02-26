Ingresar
La inédita delantera que prepara Claudio Úbeda para Boca ante Gimnasia de Mendoza

Tras avanzar en la Copa Argentina, el Xeneize vuelve a La Bombonera con la obligación de ganar y el DT analiza un tridente ofensivo que nunca jugó junto desde el arranque.

Hoy 13:34

Después de la clasificación ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, Boca Juniors cambia el chip y se enfoca en el cruce frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 8 del Torneo Apertura. En una Bombonera exigente y necesitada de resultados, el entrenador Claudio Úbeda imagina una delantera inédita: Lucas Janson, Edinson Cavani y Adam Bareiro desde el inicio.

La irrupción de Bareiro cambió el panorama. El paraguayo convirtió un doblete en su debut y se metió de lleno en la consideración, incluso por delante de Miguel Merentiel, que viene de recuperarse de una lesión. Con sus dos goles, Bareiro se sumó a un grupo selecto de futbolistas que marcaron por duplicado en su primer partido con la azul y oro, como Diego Maradona, Miguel Brindisi y Alberto Acosta.

Otro que se ganó su lugar es Janson. El ex Vélez fue de lo mejor en Salta y asistió en el primer tanto. En medio de una ola de lesiones donde los juveniles como Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini habían sumado minutos, Úbeda se inclinaría por la experiencia del extremo para un partido clave. Completaría el tridente Cavani, que regresaría tras no viajar en el último compromiso para ponerse a punto físicamente y buscará revertir la imagen que dejó ante Racing Club, cuando fue silbado por la hinchada.

En el mediocampo también habría novedades: Leandro Paredes volvería tras el esguince que lo marginó ante la Academia y sería el capitán, acompañado por Williams Alarcón y Santiago Ascacíbar. En defensa seguirían Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, con Agustín Marchesín en el arco.

