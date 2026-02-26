Atento Central Córdoba: la importante baja que podría sufrir Independiente para el duelo en Avellaneda

El Rojo define la posible venta de su goleador a Fluminense y espera hasta último momento por el extremo para el duelo ante Central Córdoba.

Hoy 13:46

En Independiente se vive una jornada determinante. La dirigencia mantiene negociaciones con Fluminense por Gabriel Ávalos, quien recibió una oferta importante para continuar su carrera en Brasil. Este jueves habrá reuniones para intentar acercar posiciones y definir si el delantero de 35 años deja Avellaneda.

El club carioca, dirigido por Luis Zubeldía, había presentado una propuesta de 3 millones de dólares por el 100% del pase, cifra que fue rechazada inicialmente por el Rojo. Ahora las conversaciones apuntan a mejorar la financiación de esa oferta. Además, el contrato por tres años que le ofrecieron al atacante supera ampliamente el que percibe actualmente, lo que podría inclinar la balanza.

Si se concreta la salida del ex goleador de Argentinos Juniors, Independiente no podrá incorporar un reemplazante, ya que se encuentra inhibido y el recurso de amparo que había presentado para sumar a Maximiliano Gutiérrez ya venció. Un escenario complejo en lo económico y deportivo.

En paralelo, el entrenador Gustavo Quinteros prepara el equipo para recibir a Central Córdoba este sábado desde las 20, tras el empate 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El DT aguardará hasta último momento por Santiago Montiel, quien sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda frente a Lanús y tiene complicada su reaparición.

Además, por el expulsado Sebastián Valdez volvería Kevin Lomónaco, que regresaría al once tras haber salido del equipo por una discusión con el entrenador. El resto del equipo sería el mismo, en un Independiente que afronta horas decisivas dentro y fuera de la cancha.