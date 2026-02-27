Tras la caída de “El Mencho”, EE.UU. ofrece US$ 10 millones por dos hermanos del Cártel de Sinaloa

“La Rana” y “Aquiles”. Washington los describió como operadores clave en la frontera de Tijuana y piezas centrales en la estructura de mando del grupo criminal.

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a dos hermanos señalados como operadores clave del Cártel de Sinaloa en la estratégica ciudad de Tijuana, uno de los principales corredores del narcotráfico hacia territorio estadounidense.

El ofrecimiento fue comunicado el mismo día en que las autoridades norteamericanas formalizaron una nueva acusación contra René Arzate García, de 42 años, conocido como “La Rana”.

Inicialmente imputado por delitos vinculados al tráfico de drogas en San Diego, ahora enfrenta cargos más graves: asociación delictuosa, narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Washington ofrece 5 millones de dólares por información sobre René Arzate García y otros 5 millones por su hermano Alfonso Arzate García, de 52 años, alias “Aquiles”, a quienes considera piezas centrales del entramado criminal en la frontera norte de México.

“Como controladores de un nodo crítico del tráfico en Tijuana, los hermanos Arzate García se han convertido en componentes esenciales de la estructura de mando y control del cártel”, señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado.

Según la evaluación oficial, el dominio de esa plaza le otorga al grupo una ventaja táctica decisiva para sostener su supremacía frente a organizaciones rivales y evitar interrupciones en el cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental.

La frontera entre California y México se ha transformado en un escenario de disputa permanente entre el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una guerra silenciosa que combina asesinatos selectivos, control territorial y rutas de contrabando.

El anuncio de las recompensas llega apenas cuatro días después de que el Ejército mexicano abatiera al jefe del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un golpe que descabezó a la organización criminal más poderosa del país.

Para Washington, la caída de “El Mencho” representa el mayor “trofeo” obtenido hasta ahora por México en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y una señal de endurecimiento de la ofensiva conjunta contra los grandes capos que operan a ambos lados de la frontera.

El domingo pasado, la portavoz de Donald Trump confirmó que EE.UU. brindó apoyo de inteligencia clave al gobierno de México en el operativo militar que culminó con la muerte de “El Mencho”.

Karoline Leavitt detalló en un mensaje publicado en la red social X que Washington colaboró con información estratégica en la redada realizada en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Según explicó la funcionaria, “El Mencho” era un objetivo prioritario para ambos gobiernos, en especial por su rol central en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU., una droga que Washington considera una amenaza directa a su seguridad nacional.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que mantuvo una conversación telefónica de ocho minutos con Trump, el pasado lunes.

“Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, explicó la mandataria.