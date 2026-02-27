Causa por YPF: el Gobierno de Trump pidió que no declaren en desacato a la Argentina

Fue a través de una presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ocurre seis días después de un fallo adverso de la jueza Loretta Preska.

Hoy 05:17

El Gobierno de Donald Trump pidió que la Justicia de Estados Unidos no declare en desacato a Argentina en la causa por la irregular expropiación de YPF en el gobierno kirchnerista en 2012. Así lo confirmó el canciller Pablo Quirno, que habló de "un día histórico".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los abogados de Petersen y Eton Park, con el respaldo financiero de Burford Capital para el litigio, habían solicitado a mediados de enero la declaración de desacato para la Argentina, que enfrenta una sentencia en contra por US$ 16.100 millones más los intereses acumulados desde septiembre de 2023 (se estima que ya son unos US$ 2.100 millones adicionales).

"Y para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Loretta Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes", escribió Quirno, en referencia también a las tres votaciones a favor del Gobierno en el Senado.

Quirno también saludó a la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa de los intereses del Estado argentino.

La presentación la realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, seis días después de que la jueza estadounidense Loretta Preska fallara en contra de la Argentina en el juicio por el incumplimiento del estatuto de YPF al momento de la expropiación.

Los demandantes contra la empresa son las sociedades que administran la quiebra de las firmas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, financiadas por Burford Capital.

Los fondos demandantes habían solicitado el 15 de enero la declaración de desacato contra la Argentina, entre otras sanciones, al considerar que se había incumplido con el proceso de "discovery" ordenado por Preska, en el que pidió acceso a mails y WhatsApp de funcionarios de Luis Caputo y los que integraban el equipo de Sergio Massa.

Dos semanas más tarde, el Gobierno pidió formalmente que se suspenda la entrega de chats y que se deje sin efecto la solicitud de declarar el desacato. "El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y las relaciones internacionales", se pronunció la Procuración del Tesoro de la Nación.

Fue entonces que Preska, el 20 de febrero pasado, respondió de manera negativa a la suspensión del "discovery". El Gobierno adelantó en ese momento que elevaría un pedido de "stay" (suspensión), ya que las diferencias con los demandantes serían ya irreconciliables y no se encontraron elementos de prueba para sostener la acusación, según la Procuración.

Mientras tanto, se sigue esperando la decisión de la Corte de Apelaciones, que definirá si queda firme o no la condena contra la Argentina por la expropiación irregular de YPF. Ese fallo se conocería en el primer semestre del año.

El comunicado de la Procuración del Tesoro

El apoyo del gobierno estadounidense quedó plasmado en un comunicado oficial de la Procuración del Tesoro de la Nación, que informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para respaldar la posición argentina y pedir que se rechace el planteo de sanciones por desacato impulsado por los demandantes en el juicio por YPF.

Según el documento, Washington destacó los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos del proceso de discovery y advirtió que litigios de este tipo contra Estados extranjeros en tribunales estadounidenses pueden tener implicancias en materia de política exterior y afectar el trato recíproco entre los países.

Además, sostuvo que la moción de desacato no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

El comunicado concluye señalando que el Departamento de Justicia continuará representando al Estado Nacional con “rigor técnico y responsabilidad institucional”, en defensa de los intereses del país.