Paramount mejoró la oferta de Netflix y ahora está a punto de quedarse con Warner

El gigante del streaming, que daba por hecha la compra del histórico estudio, no responderá la propuesta “superadora” de su rival y se retira de hecho de una puja que hace poco tenía ganada.

Hoy 05:33

En un último y sorprendente giro digno del más intenso y vertiginoso thriller de Hollywood, Paramount quedó muy cerca de convertirse en el nuevo dueño de Warner Bros. Discovery (WBD), que hasta hace pocas horas parecía tener cerrada su fusión con Netflix.

El veloz contraataque de Paramount para frenar la operación más importante de los últimos tiempos en la industria del entretenimiento parece haber dado resultado. La junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) señaló en la tarde del jueves que la oferta más reciente de Paramount para adquirir esa compañía es “superior” al multimillonario acuerdo con Netflix anunciado en febrero pasado.

Pocas horas después, Netflix anunció oficialmente que decidió no responder a esa nueva propuesta de su rival y elevar la oferta original de 87.500 millones de dólares que hizo en febrero pasado y WBD en un principio aceptó.

”La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta", señala el comunicado oficial del gigante del streaming.

“Creemos -agrega Netflix- que habríamos sido fuertes administradores de las marcas icónicas de Warner Bros. y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos. Pero esta transacción siempre fue algo bueno a considerar en relación con el precio correcto, no un imprescindible a cualquier precio”.

A partir de esta respuesta, que implica de hecho tirar la toalla en esta negociación (esa imagen fue usada por buena parte de la prensa de Hollywood en las últimas horas), todo parece encaminado para que dos de las joyas históricas de la corona hollywoodense terminen integradas en un solo estudio.

“Nos complace que la Junta Directiva de WBD haya reconocido por unanimidad el monto superior de nuestra oferta, que ofrece a los accionistas de WBD valor superior, certeza y rapidez en la definición”, había señalado David Ellison, director ejecutivo y hombre fuerte de Paramount Skydance en un comunicado oficial difundido este jueves sin saber todavía que poco después Netflix se bajaría definitivamente de la puja por WBD.

En febrero último, todo el ecosistema de Hollywood se conmovió al anunciarse que Netflix había pagado 82.700 millones de dólares por los principales activos de WBD: los estudios de cine y TV de Warner Bros., HBO, HBO Max y la división de videojuegos del estudio.

Ahora, Paramount acaba de lograr una respuesta satisfactoria de WBD a su última, “superadora” y al parecer definitiva propuesta: 31 dólares por cada acción más una comisión de 0.25 dólares adicionales por trimestre que cada accionista recibirá a partir del 30 de septiembre próximo, junto a una rescisión de 7000 millones de dólares en el caso de que los organismos reguladores rechacen la fusión.

Pero lo más importante de todo es que Paramount está dispuesta a adquirir la totalidad de WBD. Además de los activos más atrayentes (a los que apunta Netflix), el patrimonio actual de WBD incluye a CNN, TNT, Discovery Channel, Food Network, la plataforma Discovery+ y varias cadenas y señales de TV paga. El acuerdo original con Netflix anunciado en febrero dejaba al margen a toda esa lista de nombres, que iban a ser escindidos y seguir un rumbo separado de aquí a ocho meses.

Queda clara también con este desenlace la ecuación política planteada durante las complejas negociaciones entre los dos poderosos estudios dispuestos a quedarse con Warner. El perdedor claro es Netflix, uno de cuyos hombres fuertes, Ted Sarandos, participó en las últimas horas de varias reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense en la Casa Blanca, aunque no logró reunirse con el presidente Donald Trump.

En cambio, frente al giro de los acontecimientos, adquiere ahora una relevancia fundamental lo que ocurrió el martes último en Washington con la presencia de Ellison en el Congreso durante el discurso del Estado de la Unión pronunciado por Trump.

Queda pendiente ahora un largo trámite regulatorio para terminar de convalidar una fusión que pocas semanas atrás tenía otro protagonista. El tema estará en boca de todos los asistentes a la próxima ceremonia del Oscar, por celebrarse el domingo durante la cual se espera que Warner se quede con el triunfo. Todos los pronósticos dicen que el premio a la mejor película será para alguna de estas dos películas de los estudios Warner: Una batalla tras otra o Pecadores.

Por Marcelo Stiletano, en diario La Nación.