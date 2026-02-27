Expertos ratifican que evitar el desayuno es una mala decisión

Varios estudios lo reafirman. En alguna época se creía que evitar el desayuno ayudaba a adelgazar y aún hoy muchas personas retiran esa ingesta de su agenda diaria con la idea de bajar de peso.

Hoy 05:39

Sin embargo, una investigación científica reciente, encabezada por la Universidad de Harvard y respaldada por organismos internacionales, muestra que omitir el desayuno puede complicar la pérdida de peso y dificultar el mantenimiento de hábitos saludables a largo plazo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los especialistas sostienen que saltarse esta comida no solo afecta la cantidad de calorías diarias, sino que también altera el metabolismo, promueve elecciones menos saludables y dificulta la regulación del azúcar en sangre.

Hay que hacerlo

Especialistas como Kelly Kaim, dietista principal del Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de EEUU, advierten que quienes se saltan el desayuno tienden a elegir alimentos menos saludables durante el resto del día y a consumir porciones más grandes o productos con alto contenido de azúcar.

Además saltarse el desayuno puede asociarse con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y alteraciones metabólicas. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet Public Health, basado en datos de más de 30.000 adultos, concluyó que quienes se saltaban el desayuno tenían un riesgo un 11% mayor de desarrollar obesidad frente a quienes desayunaban regularmente.

La gestión de los niveles de glucosa representa otro argumento para no prescindir del desayuno. Alimentarse después del ayuno nocturno contribuye a estabilizar el azúcar en sangre.