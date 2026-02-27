Sorpresa en Chaco: fue al fondo de su casa y encontró un yacaré en la piscina

Una aparición extraordinaria y atemorizante alteró no sólo al residente de una casa, sino a todo un barrio de la vecina provincia.

Hoy 06:30

La localidad de Colonia Benítez activó los sensores de alerta cuando una noche, un hombre decidió salir de su hogar, como en cualquiera de sus recorridos habituales, al parquizado del fondo de su casa. Para su sorpresa, detectó sin demasiada precisión una extraña figura debajo del agua. Pero enseguida supo que la criatura en la piscina excedía sus capacidades de captura.

El barrio San Andrés se agitó por la aparición de un yacaré overo de 1,80 metros en la piscina de un vecino. En cuanto vio al reptil, el dueño de la vivienda convocó a las autoridades para que se encargaran del poderoso animal y liberaran su casa. El operativo llamó la atención de los lugareños y el sargento Germán Franco confirmó las especificaciones del reptil.

El video del traslado fue publicado por la cuenta de Instagram @naturalezareptil –un centro de rescate– y se viralizó rápidamente. El yacaré overo, que es nativo de las regiones subtropicales y tropicales de Sudamérica, habita las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. La intervención tuvo éxito y el animal fue atrapado sin dejar rastros de lesiones propias ni a los rescatistas.