Emma Stone encabezará “The Catch”, la nueva comedia romántica de Universal

La actriz protagonizará el film junto a Chris Pine en una producción dirigida por Dave McCary. El proyecto se suma a su agenda tras su reciente consagración en los premios Óscar.

Hoy 07:25

Emma Stone será la figura central de “The Catch”, la nueva comedia romántica que desarrollará Universal Pictures. La información fue confirmada por Deadline, que adelantó los primeros detalles del proyecto. El elenco estará acompañado por Chris Pine.

La película será dirigida por Dave McCary y contará con guion de Patrick Kang y Michael Levin. Por el momento no trascendieron datos sobre la trama ni una fecha estimada de estreno.

El nuevo proyecto se integra a una etapa destacada en la carrera de Stone. La actriz trabajó recientemente en “Eddington”, bajo la dirección de Ari Aster, y en “Bugonia”, dirigida por Yorgos Lanthimos. En 2024, obtuvo el Óscar a Mejor Actriz por su papel en Pobres Criaturas, consolidando uno de los momentos más relevantes de su trayectoria.

Emma Stone

Según trascendió, Stone analizó diversas propuestas en los últimos meses, pero decidió priorizar “The Catch” tras recibir una nueva versión del guion. Su participación generó interés inmediato en la industria, lo que derivó en un proceso de selección para el rol masculino principal que finalmente recayó en Pine, tras varias reuniones con ejecutivos y productores.

En paralelo, Pine tiene previsto protagonizar el drama romántico “Carousel”, dirigido por Rachel Lambert. Entre sus trabajos recientes se encuentran Poolman, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves y Don't Worry Darling.

Emma Stone

Por su parte, McCary fue director y guionista del programa Saturday Night Live entre 2013 y 2019. Su único largometraje como realizador es Brigsby Bear, además de desempeñarse como productor en títulos independientes como Problemista, I Saw the TV Glow y A Real Pain.

Con “The Catch”, Stone vuelve a situarse al frente de una producción de estudio, en un género que combina romance y comedia, y que forma parte de la nueva apuesta de Universal para el mercado internacional.