En vivo: Luciano Pereyra y grandes artistas abren el Festival del Artesano en Ojo de Agua

Se esperan dos grandes noches. Gran expectativa por el festival nacional que convoca a miles y miles de personas.

Hoy 21:34

La ciudad de Villa Ojo de Agua vivirá hoy y mañana la 29ª edición del Festival Nacional del Artesano "Por los Niños", un encuentro cultural y solidario ya consolidado en el calendario festivalero del país.

El evento tendrá lugar en el predio del Club Atlético Instituto, con una grilla de primer nivel y fines benéficos.

La cartelera presenta artistas consagrados y de renombre nacional. En ese contexto, hoy estarán Luciano Pereyra, Desakta2, Dúo Coplanacu, Dany Hoyos, Fabricio Rodríguez, Los Cristales del Chamamé, entre otros destacados exponentes locales.

En tanto, el sábado actuarán Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, Los Alfiles, Las Sacha Guitarras Atamisqueñas y muchos artistas más.

Durante ambas veladas, los asistentes también podrán disfrutar de la emblemática Carpa de Artesanos, con más de 90 expositores, así como de una amplia oferta gastronómica basada en comidas típicas y regionales.

Esta nueva edición del Festival mantiene su espíritu solidario, ya que la totalidad de las ganancias se destinarán a 22 cooperadoras escolares, beneficiando a aproximadamente 2.000 niños de todo el departamento Ojo de Agua.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 por noche; los menores de 5 años sin cargo; menores de 6 a 12 años $15.000; personas con certificado de discapacidad sin cargo.

El Festival destaca la alianza estratégica en cultura, turismo y producción, promoviendo la economía regional y generando un fuerte impacto en el sector hotelero, gastronómico y comercios en general. El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, bajo la gestión de Mónica Bustamante, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.