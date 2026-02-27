Manifestantes cortan la autopista Panamericana y la 9 de Julio en protesta por la reforma laboral

Manifestantes bloquearon carriles en el centro porteño y en la autopista Panamericana en rechazo al proyecto que tratará el Senado. Hubo operativo policial, empujones y demoras en el tránsito.

Hoy 08:24

Pocas horas antes de que la Cámara de Senadores trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles, lo que generó caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y motivó un operativo policial.

La protesta se enmarca en un paro nacional convocado por algunos gremios, impulsado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales, en rechazo a la iniciativa oficial.

Si bien la movilización estaba prevista para las 10, poco después de las 7 comenzaron los primeros cortes. La Policía de la Ciudad formó un cordón para impedir el avance de los manifestantes. En ese contexto se registraron empujones, golpes y el uso de gas pimienta.

En paralelo, otro grupo interrumpió el tránsito en la autopista Panamericana, mano hacia la Ciudad, a la altura de Victoria, en reclamo por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y los más de 900 despidos confirmados. La medida se realiza a más de una semana de conocida la decisión empresarial y en la antesala del debate legislativo.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, algunos montados a caballo, se desplegaron para evitar un corte total. Por el momento, los vehículos avanzan con circulación reducida a un solo carril en el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay.

De la protesta participan trabajadores de la planta ubicada en San Fernando, docentes nucleados en Ademys y militantes de partidos de izquierda como Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.