Mauricio Pellegrino tras otro título de Lanús: “Destaco el corazón del equipo”

El DT del Granate celebró el 3-2 ante Flamengo en el Maracaná, que le dio la Recopa Sudamericana, y ya apuntó alto: “Mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores”.

Hoy 07:52

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, se mostró emocionado luego de la victoria por 3-2 ante Flamengo en tiempo suplementario en el mítico Estadio Maracaná, resultado que le permitió al conjunto del sur bonaerense conquistar la Recopa Sudamericana. Tras el pitazo final, el técnico destacó “el corazón del equipo, que luchó hasta el final” en una serie que quedará en la historia del club.

En conferencia de prensa, el DT valoró el trabajo colectivo por encima de cualquier diferencia económica. “Es un gran aprendizaje en este deporte que es colectivo, no se trata tanto de los presupuestos. Hoy los chicos dieron una lección: cuando hay coherencia en la energía del equipo se puede ganar”, afirmó. Además, remarcó que ese compromiso fue el capital necesario para imponerse en una final de esta magnitud, ante un rival de jerarquía internacional.

Pese a la euforia por haber levantado su segundo trofeo como entrenador —ya había conquistado la Copa Sudamericana—, Pellegrino mantuvo los pies sobre la tierra. “Es un momento lindo a nivel profesional y también para nuestra gente. Llegar a disputar estas copas tiene mucho trabajo detrás. Agradecer a todo el mundo Lanús, porque esto no es solo de ahora, es parte de lo que hizo la institución en los últimos años”, expresó, resaltando el crecimiento sostenido del club.

Sobre el desarrollo del encuentro, analizó: “Fue un partido que se nos puso difícil con dos penales, pero le ganamos dos partidos a Flamengo, que no es poco”. En la ida, el Granate había ganado 1-0 y en Brasil mostró carácter para reaccionar otra vez. “Ellos te pueden hacer daño de mil maneras, pero nosotros también demostramos poder de reacción, acá y en la Sudamericana. Eso es fundamental”, agregó el entrenador de 54 años.

Por último, lejos de relajarse, el técnico ya piensa en lo que viene. “Ahora tenemos un partido el domingo, ya estamos viendo cómo llegar con energía. Esta noche nos ocupa celebrar, pero mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores. Vivir esos partidos, clasificar y después el resto se vive de otra manera”, cerró Pellegrino, dejando en claro que en Lanús la ambición no se detiene.