Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 28 y el lunes 2 de marzo se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Sábado 28 de febrero:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de El Zanjon y Yanda (dpto. Capital).
Lunes 2 de marzo:
de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital
de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital).