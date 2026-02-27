Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 28 y el lunes 2 de marzo se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a localidades del interior provincial.

Hoy 09:01

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Sábado 28 de febrero:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de El Zanjon y Yanda (dpto. Capital).

Lunes 2 de marzo:

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital

de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital).

