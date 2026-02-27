Si buscas, encuentras: acosó a un latino y lo pusieron a dormir

Un sujeto le gritaba en la cara a un latino en un centro comercial de EEUU. Si bien trató de eludir la confrontación, no le quedó más que usar sus puños.

Hoy 09:09

Un acosador provocó a un latino en un centro comercial de EE.UU. "Vamos, mexicano, pelea", dijo el agresor y la víctima respondió: "No sé boxear".

Pero el agresor lo acosó con insistencia hasta rozarle el rostro mientras decía: "Eres mexicano, naciste sabiendo boxear, pelea".

Ante la agresión, el hombre, que estaba acompañado por una mujer, lanzó un puño que tambaleó al provocador, quien, al intentar responder, recibió un segundo derechazo en la cara que lo dejó completamente noqueado.