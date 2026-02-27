Ingresar
Así quedaron los octavos de final de la Champions League 2026 tras el sorteo

En Nyon ya se definió el cuadro completo hasta la final de Budapest. Habrá cruces explosivos como Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Chelsea.

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene su cuadro completo. En Nyon, se sortearon los octavos de final y también quedaron diagramadas las llaves de cuartos y semifinales. La gran final se disputará el 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna, donde uno de los 16 sobrevivientes levantará la Orejona.

El cuadro dejó enfrentamientos de altísimo voltaje. El cruce más esperado será el de Real Madrid ante Manchester City, una final anticipada entre dos gigantes que ya protagonizaron batallas épicas en los últimos años. Además, el Paris Saint-Germain chocará con Chelsea en un duelo de proyectos millonarios que promete intensidad y figuras por todos lados.

También habrá otros cruces atrapantes: Newcastle United se medirá con FC Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid tendrá una prueba exigente ante Tottenham Hotspur. Por su parte, Atalanta BC enfrentará al poderoso FC Bayern Munich, en otra llave que no da respiro.

La sorpresa del torneo, Bodø/Glimt, buscará seguir haciendo historia frente a Sporting CP, mientras que el Bayer 04 Leverkusen se verá las caras con Arsenal FC, en una serie que enfrenta a dos equipos dinámicos y ofensivos. El camino está marcado y Europa ya palpita noches decisivas sin margen de error.

Los cruces de octavos de final de la Champions League

  • PSG vs. Chelsea
  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Bodø/Glimt vs. Sporting CP
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Atalanta vs. Bayern Munich
  • Atlético Madrid vs. Tottenham
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

